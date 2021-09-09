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Kaku: Uzaylılara kendimizi göstermeye çalışmamız çok riskli

Bilim insanlarının 'açık görüşlü' olmaları gerektiğini söyleyen ünlü teorik fizikçi Michio Kaku, uzaylılara kendimizi göstermenin çok riskli olabileceğini de belirtti...

22 Dakika Önce
2021-09-09 12:00:18
Kaku: Uzaylılara kendimizi göstermeye çalışmamız çok riskli

İnsanlığın geleceğiyle ilgili vizyonlarını sunmaktan asla çekinmeyen ünlü teorik fizikçi Michio Kaku, bilim insanlarını UFO'lar ve dünya dışı yaşam olasılığı hakkında "açık fikirli olmaya" çağırdı ve "bu UFO görüntülerinin nereden geldiğini sormanın meşru bilimsel bir soru" olduğunu söyledi.

Kaku'nun yorumları, kısa bir süre önce bir tweet'te geldi ve şunları söyledi: "Birçok fizikçi, yıldızlar çok uzakta olduğu için şüphecidir, ancak bu, ET'nin bizden sadece bir asır ileride olduğunu varsayar. Uzaylıların bizden milyonlarca yıl daha gelişmiş olduğunu hayal edin; yeni fizik yasaları açılıyor, bu yüzden açık fikirli olun."

Kaku daha önce bu yüzyılda dünya dışı bir uygarlıkla temas kuracağımızı düşündüğünü söylemişti. Ancak, bizden pek çok ışık yılı ötede bir güce müdahale ediyor olabileceğimiz için, ilk hamleyi yaparken dikkatli olmamız gerektiğine de inanıyor. Tarihe bakacak olursak, yeni tanışmış medeniyetler arasındaki bu güç dinamiğinin sonu her zaman iyi olmaz.

Daha önce de uzaylılarla karşılaşmamız durumunda hemen kaçmamız gerektiğini söyleyen Kaku, Stephen Colbert ile yaptığı röportajda, "Varlığımızın reklamını yapmak kötü bir fikir" diyor ve ekliyor:

"Cortés ve Montezuma'ya ne olduğuna bakın. Meksika'da Montezuma tarihin en büyük hatasını yaptı. Cortes'in bir tanrı olduğunu varsaydı. Cortes bir korsandı! Çiçek hastalığı taşıyan, çelikle, atla, yazılı dille, barutla silahlanmış kana susamış bir korsan. Aztekler, yazı dili olmayan, atı, çeliği olmayan, çiçek hastalığına karşı tamamen savunmasız bir Tunç Çağı uygarlığıydı - bu bir yarışma değildi."

Kaku, dünya dışı yaşamın şiddetli sömürge niyetleri olmadan barış içinde geleceğini düşünse de, henüz riske değmediğini açıkça söylüyor: "Bence varlığımızı bir sır olarak saklamak iyi bir fikir, böylece uzaylılar bizi önlerine koymasınlar. Uzaylıların neye inandığını kim bilebilir?"

Kaku'nun yorumları, UFO'lara ilginin yeniden canlandığı bir zamanda geldi. Konuyla ilgili onlarca yıl sessiz kaldıktan sonra, Pentagon kısa süre önce bir dizi yüksek profilli UFO'nun - veya resmi olarak bilindiği gibi, Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP'ler) - görüldüğünü doğruladı ve bunları halka açıkladı. Haziran 2021'de ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi, son 17 yılda askeri personel tarafından bildirilen düzinelerce gözleme uyan, çok beklenen bir UFO raporu yayınladı. Raporun bulguları büyük ölçüde sonuçsuz olsa da, yetkililerin sonunda UFO raporlarını ciddiye aldıklarını gösteriyor...

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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