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'Kahkaha' lakaplı ünlü fenomen hayatını kaybetti

'El Risitas' lakaplı ünlü sosyal medya fenomeni Juan Joya Borja hayatını kaybetti. Unutulmaz kahkahasıyla dünyaca tanınan Borja, eylül ayından bu yana hastanede tedavi görüyordu.

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30.04.2021 01:24:59
'Kahkaha' lakaplı ünlü fenomen hayatını kaybetti

Kahkahalarıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Juan Joya Borja katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle hafızalarda yer etti.

İspanyol fenomenden kötü haber geldi. "El Risitas" yani "Kahkaha" lakaplı ünlü fenomen 65 yaşında hayatını kaybetti.

Juan Joya Borja, bacağındaki damarlarla ilgili problem nedeniyle eylül ayından beri tedavi altındaydı. Ancak sorun nedeniyle bacağının kesilmesi gerekti.

"Kahkahanız sonsuza kadar bizimle kalacak''

Borja'nın ölümü sosyal medyada da üzüntüyle karşılandı.

Sevenleri fenomen komedyen için ''Efsanevi kahkahanız sonsuza kadar bizimle kalacak'' şeklinde yorumlar yaptı. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan