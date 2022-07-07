Kadirov'un sağ kolundan Avrupa'ya tehdit: Berlin'i alacağız!

Kadirov'a yakınlığı ile bilinen Magomed Daudov, Rus devlet televizyonundan Almanya'yı tehdit etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Çeçen lider Kadirov'un cephesinden yeni bir açıklama geldi. Liderin sağ kolu olarak bilinen komutan Magomed Daudov, ""Putin bizi durdurana kadar inşallah Berlin'i alacağız. Kazanacağımıza şüphe yok." dedi.

KADİROV'DA TÜM AVRUPA'YI TEHDİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Kadirov, Rusya'nın operasyonunu "iyilik için bir savaş" ve "insanların mutluluğu için bir savaş" olarak nitelendirmişti. Kadirov mesajında Avrupa ülkelerini de tehdit ederken "Bana kalsa, şu anda kesinlikle hiçbir değeri olmayan tüm Avrupa devletlerini alırdım" ifadelerini kullanmıştı.