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TIMETURK / DÜNYA / Kadirov Türkiye'yi hedef aldı: Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz

Kadirov Türkiye'yi hedef aldı: Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

2 Saat Önce
2021-12-22 07:42:12
Kadirov Türkiye'yi hedef aldı: Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete açıldı. Rusların Çeçenistan'ı işgal girişiminde cephede hayatını kaybeden Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i 'terörist' olarak gören Rus yanlısı Kadirov, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ''Öcalan'' tehdidinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadirov, park açılışı sonrası Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.

"ÇEÇENİSTAN'A ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da isim vererek hedef alan Kadirov, açılan parka misilleme olarak 'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme' tehdidinde bulundu. Kadirov, "Bizim açımızdan Türk hapishanelerinden birinde müebbet hapis cezasını çeken Kürdistan İşçi Partisi'nin kurucusu Abdullah Öcalan'ın adını Grozni'de ölümsüzleştirmek oldukça mantıklı ve siyasi olarak tam karşılık olur" diye konuştu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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