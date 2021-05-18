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Kadirov: Putin’in projesi ve piyadesiyim

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Çeçen Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, “Çeçen Cumhuriyeti'nin başı benim, kendi armamız ve bayrağımız var, cumhuriyetin seçilmiş başkanıyım, Putin'in piyadesiyim, ben bir başkan projesiyim diyebilirim” dedi.

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18.05.2021 09:06:56
Kadirov: Putin’in projesi ve piyadesiyim

Instagram'dan açıklamalarda bulunan Çeçen Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ‘projesi' olarak halkın hizmetkârı olarak gördüğünü söyledi.

Çeçen Lider Kadirov, abonelerden birinin sorusunu yanıtlayarak ilgili açıklamayı canlı yayında yaptı.

“Çeçen Cumhuriyeti'nin başı benim, kendi armamız ve bayrağımız var, cumhuriyetin seçilmiş başkanıyım, Putin'in piyadesiyim, ben bir başkan projesiyim diyebilirim. Halkımı en zor zamanlarda desteklememiş olsaydı, belki bugün farklı olurdu ”dedi.

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'da güvenliği sağlamakta ve Çeçenya'yı yeniden inşa etmekteki haklarına dikkat çeken Kadirov, Putin'in eylemlerini ve kararlarını anahtar olarak nitelendirdi.

Ramazan Kadirov'a göre, Rus lider Vladimir Putin'in eylemlerine ve kararlarına destek, Rusya'da cami inşasına ve İslam'ın açık itirafına izin verildiğinden, dinle çelişmiyor.

Kaynak: gazeta.ru/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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