DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Leipzig-Spartak Moskova maçı iptal mi edildi? Spartak Moskova diskalifiye mi edildi?
Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı içeriği nedir?
Adalet Bakanlığı 3 bin Zabıta Katibi alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı
Zelenskiy aldığı sürpriz kararı duyurdu
Anıl Kaplan: Kimdir?
Justınıano Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na 16 Ülkeden 73 Sporcu Katıldı
Altı muhalefet partisinin uzlaştığı 'Mutabakat Metni' açıklandı
Bülent Arınç'tan tartışma çıkaracak açıklamalar
Adalet Bakanlığı 830 mübaşir alımı | Adalet Bakanlığı farklı branşlarda 12 bin personel alacak!
Çin'den tansiyonu yükseltecek ihlal
Bulgaristan Başbakanı'ndan tavır! 'Savaş' demeyen Savunma Bakanı'nın istifasını istedi
Asıl savaş şimdi başlıyor
Ukrayna Rusya savaşı ne zaman bitecek? Ukrayna Rusya savaşı ne kadar kaç gün sürer?
Rusya-Ukrayna müzakereleri resmen başladı

TIMETURK / DÜNYA / Kadirov, Putin'e akıl verdi: Ukrayna'da topyekûn saldıralım

Kadirov, Putin'e akıl verdi: Ukrayna'da topyekûn saldıralım

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov Ukrayna'nın tamamına yönelik kapsamlı bir operasyon başlatılması için Putin'e çağrıda bulundu. Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ukrayna'da tercih edilen taktik çok yavaş. Çok zaman alıyor ve bence etkisiz.' dedi.

3 Saat Önce
2022-02-28 12:15:03
Kadirov, Putin'e akıl verdi: Ukrayna'da topyekûn saldıralım

Rusların, Ukrayna karışındaki istenilen başarıyı bir türlü elde edememesi Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'u endişelendirdi.

Rusya'nın uydusu olmakla eleştirilen ve Çeçenler'in itibarına gölge düşürmekle suçlanan Ramazan Kadirov, Moskova yönetimine yaptığı çağrıda, "Ukrayna'da geniş çaplı bir operasyon başlatma zamanı geldi.Topyekûn saldıralım" dedi.

Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Kadirov "Somut bir karar verme ve Ukrayna topraklarında her yöne geniş çaplı bir operasyon başlatma zamanı geldi. Ben teröristlere karşı bir çok taktik ve strateji geliştirdim, çatışmalara bizzat katıldım. Benim anlayışıma göre Ukrayna'da tercih edilen taktik çok yavaş. Çok zaman alıyor ve bence etkisiz," ifadelerini kullandı.

Şehirlerin ve kasabaların "haydutlar ve Nazilerden" kurtarılması gerektiğini söyleyen Kadirov, gerekli olan şeyin tüm ordunun ve silahlı güçlerin koordineli bir şekilde topyekûn saldırıya geçmesi olduğunu vurguladı.

Çeçen lider, müzakere etmeyi reddettikleri için taktiklerini değiştirmeleri gerektiğini ve bunun daha ikna edici olacağını belirtti.

Kadirov "ülkenin lideri ve Rus silahlı kuvvetlerinin başkumandanı Vladimir Putin'den tüm özel kuvvetlere Nazileri ve elbette Çeçenistan'da kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldüren teröristleri bitirmeleri için gerekli emri vermesini istiyorum," ifadelerini kullandı.

Kadirov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya gönderilen savaşçılar hitap etmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş