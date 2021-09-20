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Kadirov oyların yüzde 99'6'sını aldı

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, Çeçenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 99,6'sını elde etti.

2 Saat Önce
2021-09-20 14:14:43
Kadirov oyların yüzde 99'6'sını aldı

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, Çeçenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 99,6'sını elde etti.

Yaklaşık 15 yıldır Çeçenistan'ın idaresini elinde bulunduran Kadirov, otoriter yönetimi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakınlığı ile biliniyor.

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye göre pazartesi sabahı itibariyle oyların yarısından çoğu sayılmış durumda ve Kadirov oyların yüzde 99,6'sını elde etti.

Kadirov, 2016 milletvekili seçimlerinde de oyların yüzde 97,9'unu alarak seçimi kazanmıştı.

Kadirov, Çeçen Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı Alu Alkanov'un ölümünden sonra Vladimir Putin'in desteği ile 2007'den Çeçen Cumhuriyeti devlet başkanı olmuştu.

İnsan hakları ihlalleri

Kadirov rejimi, insan hakları savunucuları tarafından yargısız infazlar ve kendisini eleştirenlerin ve cinsel azınlıkların bastırılması gibi sayısız insan hakları ile suçlanıyor.

Rusya'ya bağlı ülkesini demir yumrukla yöneten Ramazan Kadirov, 2019'un kasım ayında yaptığı bir konuşmada, "İnsanlar arasındaki uyumu bozanlar, dedikodu yapanlar ve sorun çıkaranlar.. Eğer onları öldürerek, hapse atarak ya da korkutarak durdurmazsak hiçbir şey işe yaramaz." ifadelerini kullanmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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