DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? Temmuz'da asgari ücrete zam mı gelecek? Erdoğan'dan flaş açıklama....
Genç girişimci 'dik duruş bozukluğu' için geliştirdiği cihazı 20 ülkeye satıyor
Burak Yılmaz Milli Takımı bıraktı mı? Burak Yılmaz Milli Takımı neden bırakı? Burak Yılmaz futbolu mu bıraktı?
Rusya Merkez Bankası'ndan altın açıklaması
Star TV'de “Beton Kemal” skandalı
Motorine zam! 24-25 Mart akaryakıta yeni zam mı geldi? Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi?
Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova youtube izle
İstanbul Tokat arası uçakla kaç dakika? Tokat'a uçakla kaç saatte, dakikada gidilir? (İstanbul-Ankara-Bursa)
Altında ibre ne yönde? Gram altın kaç lira oldu?
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
Gram altın ambalajı sökülür mü? Altın paketi, ambalajı sökülürse ne olur? Değeri düşer mi?
Reel Kesim Güven Endeksi Mart'ta geriledi
Matematik müfredatı mı değişiyor? Matematik öğretimi nasıl değiştirilecek? MEB matematik dersi açıklaması
Kadirov: Mariupol’ün yönetim binasını ele geçirdik

TIMETURK / DÜNYA / Kadirov: Mariupol’ün yönetim binasını ele geçirdik

Kadirov: Mariupol’ün yönetim binasını ele geçirdik

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, ağır bombardıman altındaki Mariupol'den kaçışlar sürüyor... En son Çeçen lider Kadirov, kentin yönetim binasını ele geçirdiklerini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-25 10:37:03
Kadirov: Mariupol’ün yönetim binasını ele geçirdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığıyla da tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Çeçen birliklerin Mariupol kentinin yönetim binasında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

Telegram hesabından bir telsiz görüşmesinin videosunu paylaşan Kadirov, “Bizimkiler telsizle Mariupol yönetim binasını boşalttıklarını ve bizim bayrağımızı oraya çektiklerini bildirdiler. Hayatta kalan haydutlar riske girmediler, onlar için zaten gelenek haline geldiği gibi mevzilerini terk ettiler ve topukladılar.” ifadelerinde bulundu.

Diğer birliklerin Mariupol'un paralel yönlerinde ilerlediğini ve kenti “Azov haşerelerinden koruduğunu” kaydeden Kadirov, “İnşallah en kısa süre Mariupol tamamen temizlenecek” ifadelerini kullandı.

HAYALET KENTTEN KAÇIŞLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, haftalardır yaşanan çatışmaların Mariupol'u ‘hayalet kente' çevirdi. Bölgedeki Ukraynalıların evlerini terk ederek başka şehirlere hatta ülke dışına kaçtığı belirtildi. Geri kalan insanlar ise, yangınlar, yanmış araçlar ve binaların arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bölgeden gelen görüntüler, yaşanan insanlık dramını da gözler önüne serdi…

Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir video mesajında Mariupol'da yaklaşık 100 bin kişinin mahsur kaldığını ve şehirde ciddi gıda, su ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş