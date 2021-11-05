Kadirov: “Macron ülkesindeki terörizmin beyni”

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'ifade özgürlüğü bahanesiyle Hz. Muhammed'in karikatürlerini savunarak, insanları ve özellikle gençleri teröre yönelttiğini' ileri sürdü. Kadirov, Macron’u ülkesindeki terörizmin beyni olmakla suçladı.

Fransa'da öğrencilerine Hz. Muhammed karikatürlerini gösterdiği için, 16 Ekim'de 18 yaşındaki Çeçen asıllı katil Abdoullakh Anzorov, Samuel Paty isimli tarih öğretmenini sokakta öldürmesinin ardından başlayan tartışmalara Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da katıldı.

Kadirov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ifade özgürlüğü bahanesiyle Hz. Muhammed'in karikatürlerini savunarak, insanları ve özellikle gençleri teröre yönelttiğini" ileri sürdü.

Haberrus'uun haberine göre, Kadirov Macron'a, çok geç olmadan provokasyonları ve inanç saldırılarını durdurmasını aksi takdirde, abartılı kararlar almış bir başkan olarak tarihe geçececeğini söyledi. 'Bugün karikatürlerin yayınlanması konusundaki saçma tutumunuz yalnızca dünyadaki Müslümanlar tarafından değil, aynı zamanda diğer itirafların ayık fikirli temsilcileri tarafından da kınanıyor' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki Ramazan Kadirov, "Macron bu açıklamayı yaparken nasıl bir halde olduğunu bilmiyorum, ancak böyle bir tepkinin sonuçları çok trajik olabilir. Fransız lider kendisi şimdi teröriste benzemeye başlıyor. Provokasyonları destekleyerek, Müslümanları üstü örtülü bir şekilde suç işlemeye teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Paris banliyölerinde hayatını kaybeden öğretmenin saldırıyı kendisine kışkırttığına inandığını söyleyen kadirov, “Öğrencileri meydan okurcasına kışkırttı, kızgınlıklarını görmezden geldi. Saldırganın, çizimlerin sergilenmesini durdurmalarını istemesi sonuçsuz kaldı. Sonuç olarak, onu Fransa kahramanı rütbesine yükseltirsiniz ancak kışkırttığı kişiyi terörist ilan ettiniz ”dedi.

Kadirov, konuyla ilgili daha önce Instagram'da yaptığı açıklamada, "Macron, ona terörist diyorsan, bu durumda yüz kat daha kötüsün, zira insanları terörizme zorluyorsun, insanları ona doğru yöneltiyorsun, başka seçenek bırakmıyorsun, gençlerin kafasında aşırılıkçı fikirleri beslemek için tüm koşulları yaratıyorsun. Kendine rahatlıkla ülkendeki terörizmin lideri ve ilham kaynağı diyebilirsin" demişti.

Çeçen asıllı Abdoullakh Anzorov, Samuel Paty isimli tarih öğretmenini sokakta öldürmesinin ardından sonra sosyal medyada yayınladığı Rusça bir ses kaydında "peygamberin intikamını alma adına hareket ettiğini" ifade etmişti.

Kadirov, katilin Çeçenistan'da doğsa da Fransa'da büyüdüğünü savunarak, bunun Çeçen olmakla alakasının olmadığını ileri sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.