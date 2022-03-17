Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti Lideri Ramazan Kadirov, İngiltere’nin başkenti Londra'yı ziyaret etme ve Trafalgar Meydanı'nı dolaşma hayalinin yıkıldığını söyledi.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya askeri destek verdiği için tepkilerin odağındaki Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, İngiltere tarafından yıkılan hayalini anlattı.

Kadirov, şahsi Telegram kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda İngiltere'yi turist olarak ziyaret etmeyi hayal ettiğini ve bu ülkenin yetkililerinin kendisini böyle bir fırsattan nasıl mahrum ettiğini söyledi.

Kadirov, Batı'yı saçmalıkları bırakmayı ve kendisini köşeye sıkıştırmamaya çağırdı.

Çeçen lider Kadirov, sadece Londra'da Buckingham Sarayı'nı ziyaret etmeyi, Trafalgar Meydanı'nında dolaşmayı hayal ettiğini, ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer Batılı politikacıların kendisine bu fırsatı tanımadığını öne sürdü.

“Ama ne yazık ki evet. Anlaşılan bu hayaller gerçekleşmeyecek…” diyen Kadirov, “Bundan sonra ne yapacağım? Nasıl yaşanır bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Londra ziyaretine izin vermeyen İngiltere ve Batılı ülkelere tepki gösteren Kadirov, "Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz ve bunu yapmamalısınız. Kızarsam öfkem korkunç olur ve intikamım kontrol edilemez. O zaman yaptırımlarınızın çiçek olduğunu anlayacaksınız” dedi.

Kadirov ayrıca, Rus iş insanlarına karşı uygulanan İngiliz yaptırımlarını da kınadı. .