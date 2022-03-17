DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Pfizer covid-19 aşısı, yumurtalık kanserine yol açtığı iddia edildi
AK Parti’den ''asgari ücrete 2 kere zam'' açıklaması
Bakan Akar: Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri var
Nurettin Kaya kimdir? TÜİK Başkan Yardımcı Nurettin Kaya neden görevden alındı?
TÜİK Başkan Yardımcısı Umut Serhat İdman kimdir? Neden görevden alındı?
Altında yükseliş sürüyor mu? Gram altın kaç lira oldu?
ABD’li siyahi aktör Smollett, kefaletle serbest bırakıldı
18 Mart Bim broşürü | Bim Aktüel ürünler 18 Mart kataloğunda neler var? Bu hafta Bim'e ne geldi?
Rus gazeteciden Macron’un sığınma teklifine ret
Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kimdir? Lütfü İmamoğlu nereli?
Piyasaların gözü TCMB'den gelecek kararda
FED kararı emtia pıyasasını etkiledi
Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kimdir? Yavuz Selim Karabayır nereli?
Meral Akşener, 'baba'ları karıştırdı: 'Batsın bu dünya'
Türkiye Enduro Şampiyonası heyecanı başlıyor!

TIMETURK / DÜNYA / Kadirov, İngiltere tarafından yıkılan hayalini anlattı

Kadirov, İngiltere tarafından yıkılan hayalini anlattı

Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti Lideri Ramazan Kadirov, İngiltere’nin başkenti Londra'yı ziyaret etme ve Trafalgar Meydanı'nı dolaşma hayalinin yıkıldığını söyledi.

3 Saat Önce
2022-03-17 07:57:23
Kadirov, İngiltere tarafından yıkılan hayalini anlattı

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya askeri destek verdiği için tepkilerin odağındaki Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, İngiltere tarafından yıkılan hayalini anlattı.

Kadirov, şahsi Telegram kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda İngiltere'yi turist olarak ziyaret etmeyi hayal ettiğini ve bu ülkenin yetkililerinin kendisini böyle bir fırsattan nasıl mahrum ettiğini söyledi.

Kadirov, Batı'yı saçmalıkları bırakmayı ve kendisini köşeye sıkıştırmamaya çağırdı.

Çeçen lider Kadirov, sadece Londra'da Buckingham Sarayı'nı ziyaret etmeyi, Trafalgar Meydanı'nında dolaşmayı hayal ettiğini, ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer Batılı politikacıların kendisine bu fırsatı tanımadığını öne sürdü.

“Ama ne yazık ki evet. Anlaşılan bu hayaller gerçekleşmeyecek…” diyen Kadirov, “Bundan sonra ne yapacağım? Nasıl yaşanır bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Londra ziyaretine izin vermeyen İngiltere ve Batılı ülkelere tepki gösteren Kadirov, "Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz ve bunu yapmamalısınız. Kızarsam öfkem korkunç olur ve intikamım kontrol edilemez. O zaman yaptırımlarınızın çiçek olduğunu anlayacaksınız” dedi.

Kadirov ayrıca, Rus iş insanlarına karşı uygulanan İngiliz yaptırımlarını da kınadı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş