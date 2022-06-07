Kadirov'dan Zelenski'ye ölüm tehdidi!

Rusya'ya yoğun desteği ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ölümle tehdit etti.

Newsweek'in haberine göre Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Pazar günü yayınladığı video mesajında "Önümüzdeki günlerde gerçek bir operasyon göreceksiniz" dedi.

Ukraynalıları 'şeytanlar' olarak tanımlayan Kadirov, "Bu şeytanların yalnızca aldığımız şehirlerden değil tüm Ukrayna'dan temizlendiğini de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kadirov, Rus güçlerinin Ukrayna'da yakında yeni taktikler uygulayacağını da belirtti.

Konuşmasında son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i de tehdit eden Kadirov, "Zelenskiy'i son kez uyarıyorum. Ellerini kaldırarak meydana çık ve 'Teslim oluyorum' de yoksa ölürsün" dedi.

PUTIN'DEN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti. .