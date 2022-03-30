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TIMETURK / DÜNYA / Kadirov'dan Rusya'ya ''müzakereleri bırakıp Ukrayna'da sonuna kadar gitme'' önerisi

Kadirov'dan Rusya'ya ''müzakereleri bırakıp Ukrayna'da sonuna kadar gitme'' önerisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çeçen lider Kadirov'un 'müzakereleri bırakıp Ukrayna'da sonuna kadar gitme' önerisinde bulunduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-30 13:36:33
Kadirov'dan Rusya'ya ''müzakereleri bırakıp Ukrayna'da sonuna kadar gitme'' önerisi

Ukrayna ile süren müzakereler hakkında Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şunları ifade etti:

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, Ukrayna heyetiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını Putin'e bildirdi ve bugün medyaya yeni açıklamalar yapacak.

Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve Rus anayasası Rusya'nın bölgelerinin kaderinin tartışılmaya açılmasını imkansız kılar.

Ukrayna taleplerini kağıda dökmeye başladı, spesifik olmaları olumlu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ciddi atılım görmedik, daha yapılacak çok iş var.

Rus doğalgazının ruble cinsinden ödenmesine yönelik yeni mekanizma 31 Mart'ta yürürlüğe girmeyecek, süreç zaman alacak.

KADİROV'UN TEKLİFİNE RET

Kremlin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un "müzakereleri bırakıp Ukrayna'da sonuna kadar gitme" önerisini reddetti. Peskov "Yeni bir Stalingrad takvimde yok ve olmamalı, burada duygulara yer yok" dedi. .

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