Kadirov'dan Polonya'ya tehdit

Rusya-Ukrayna savaşın başından beri Vladimir Putin'in en büyük destekçisi olan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Polonya'yı açık açık tehdit etti. Kadirov, 'Ukrayna’nın işi tamamen bittiğinde, size altı saniyede neler yapabileceğimizi gösterebiliriz.' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Polonya'yı açık açık tehdit etti.

Kadirov, Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak, misilleme olarak ülkeye askeri saldırı başlatmakla tehdit etti.

Varşova yönetimi, Rus kuvvetlerinin üç aylık işgali boyunca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin en güçlü müttefiklerinden biri oldu.

İngiltere merkezli Telegraph gazetesinin haberine göre, Polonya, batıya kaçan binlerce Ukraynalı mülteci için bir geçit görevi gördü ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya gaz ve petrol ithalatını yasaklama çağrısında bulunarak Moskova yönetimine tepkisini gösterdi.

Kendisine Putin'in ‘piyadesi' diyen 45 yaşındaki Kadirov, dün paylaştığı mesajında, ‘Ukrayna artık bitti. Şimdi ilgimiz Polonya'da… Ukrayna'nın işi tamamen bittiğinde, size altı saniyede neler yapabileceğimizi gösterebiliriz' dedi.

Kadirov, daha önce de Polonya'yı “Silahlarınızı ve paralı askerlerinizi alıp, büyükelçimizden resmi olarak özür dileseniz iyi olur” diye uyarmıştı.