Kadirov'dan kritik 'Ukrayna' açıklaması

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını belirterek, 'Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak' dedi.