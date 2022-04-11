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TIMETURK / DÜNYA / Kadirov'dan kritik 'Ukrayna' açıklaması

Kadirov'dan kritik 'Ukrayna' açıklaması

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını belirterek, 'Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak' dedi.

56 Dakika Önce
2022-04-11 08:10:06
Kadirov'dan kritik 'Ukrayna' açıklaması

Ramazan Kadirov bugün Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti.

Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Kadirov, Putin'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

ABD ve Avrupa Birliği, Kadirov'u, Çeçenistan'da insan hakları ihlalleri yapmakla suçluyor.

Kadirov ise kendisine yönelik tüm suçlamaları reddediyor.

Harkov yakınlarındaki 12 kilometrelik askeri konvoy görüntülendi

konvoy

Öte yandan Uydu şirketi Maxar, Harkov yakınlarında büyük bir Rus askeri konvoyunu görüntüledi.

8 Nisan ait görüntüde, zırhlı araçlardan oluşan birliğin uzunluğunun 12 kilometreye ulaştığı aktarılıyor.

Araçların yanında konvoyda topçu bataryaları da yer alıyor.

Askeri uzman George Barrow konvoyun Izyum şehrine ilerlediği yönünde görüntü verdiğini değerlendirdi.

Rus askerleri geçen hafta ele geçirdikleri Izyum kentini, Slovyansk'a doğru ilerlerken bir üs olarak kullanıyor.

Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelen amaçlarında Slovyansk kilit konumda.

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