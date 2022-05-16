Kadirov'dan Erdoğan'a çağrı: 'Ateist İslam düşmanlarını kurtarmayın'

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, Azovstal fabrikasında kuşatılan Ukraynalı Azak savaşçılarının kurtarılmasına karşı çıktı. Kadirov, Rusya Müslümanlarının, Türkiye'nin Mariupol’deki Azak savaşçılarına yardım etmemesini isteyerek, “Çünkü onlar İslamın azılı muhalifleri” dedi.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, "Azovstal fabrikasında kuşatılan Ukraynalı Azak Taburu savaşçılarının İslam'la alay ettiğini ve değerlerine hakaret ettiğini, bu nedenle Ankara'nın onları Mariupol'dan tahliye etme önerisinin Müslümanlar tarafından şiddetle tepki gördüğünü" söyledi.



Kadirov, Rusya Müslümanlarının, Türkiye'nin Mariupol'deki savaşçılara yardım etmemesini isteyerek, “Çünkü onlar İslamın azılı muhalifleri” dedi.



Telegram'da mesaj yayınlayan Kadirov, Erdoğan'a seslenerek “Azak savaşçıları, size Rus saldırganlığının masum kurbanları olarak sunmak istenen katiller ve ateistlerdir. Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin” diye konuştu.

Dün Ankara'dan duyurulan tahliye planı önerisi, yaralı askerlerin kara yoluyla Mariupol'den Berdyansk'a taşınmasını ve ardından Karadeniz'den İstanbul'a götürülmesini içeriyor. Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, "Gemimiz, yaralı askerleri ve diğer sivilleri Türkiye'ye getirmek içim hazır” demişti.

Kaynak: turkrus.com .