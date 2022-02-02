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TIMETURK / DÜNYA / Kadirov'a bağlı birlikler Ukrayna sınırında iddiası

Kadirov'a bağlı birlikler Ukrayna sınırında iddiası

Çeçenistan'da Rusya destekli Ramazan Kadirov yönetimine bağlı askeri güçlerin de Ukrayna sınırına sevk edildiği iddia edildi.

2 Saat Önce
2022-02-02 18:26:04
Kadirov'a bağlı birlikler Ukrayna sınırında iddiası

Bölgeden paylaşılan sevkiyat görüntülerinde, Ramazan Kadirov'a bağlı "Ahmed Kadirov" birliklerinin Ukrayna sınırına doğru yol aldığını ifade ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yeni sevkiyatların yer aldığı görüntülerle yapılan karşılaştırmalarda sevk edilen birliklerin Kadirov yönetimine bağlı askeri birliklerle tam benzerlik taşıdığı iddia ediliyor.

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Rusya İçişleri'ne bağlı olan ve “Kuzey” adıyla anılan “141'inci Özel Motorize Alayı”, aynı zamanda Ramazan Kadirov'un babası Ahmed Kadirov'un ismini taşıyor. Birliğin merkezi, Çeçenistan'ın başkenti Grozni.

Kadirov yönetimine bağlı askeri güçler geçtiğimiz yıllar içerisinde de Rusya'nın isteğiyle Suriye'de savaşmıştı.

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MepaNews .

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