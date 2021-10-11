Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yaptı

Çeçenya’da üst düzey devlet kademelerine aile ve çevresini yerleştirmekle suçlanan Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramazan Kadirov, şimdi de 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova’yı Kültür Bakanı yaptı.

Tecrübe, yaş ve yönetimsel becerilerine bakmadan akrabalarını ve köylülerini üst kademelere atamayı sürdüren Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, şimdi de 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı, Çeçenistan Kültür Bakanı görevine getirdi.

Kadirov, geçen sene Kadirova'yı Kültür Bakan yardımcısı olarak atamıştı.



Çeçenistan Parlamento Başkanı Magomed Daudov, Kadirova'nın görevlerini sorumlulukla yerine getirdiğini, kütüphanelerin, kültür evlerinin ve tiyatroların gelişimine Büyük katkı sağladığını belirtti.



Daudov, Ayşat Kadirova'nın bakan yardımcısı olarak göstediği üstün başarılarından dolayı bakanlık görevine yükseldiğini söyledi.



Kadirova, bakanlıktaki görevinden önce annesi ile birlikte modacı olarak tasarladığı İslami giysileriyle defileler düzenliyordu.



Kadirova ailesinin İslami giyim esasında hazırladıkları koleksiyon Moskova'da "Mercedes-Benz Fashion Week Russia (Rusya Mıda Haftası)”nda da defile ile sergilenmişti. Kadirova, Çeçenistan'da ekonomi eğitimi gördü.

Temmuz 2020'de ABD Dışişleri Bakanlığı, Çeçenya'daki işkence, yargısız infaz ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Ramzan Kadirov ve aralarında Ayşat Kadirov'un bulunduğu ailesini kara listeye almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.