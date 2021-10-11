DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Evde nasıl bambu yetiştirilir?
Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları yarışmasına başvuru nasıl ve nereden yapılır?
Katliam gibi kaza: 5 ölü
Afrin'de YPG bomba yüklü araçla saldırdı
Yurt dışındaki yatırımcılardan THY hisselerine büyük ilgi
Gebelik testini yapmak için en doğru zaman...
Türkiye Kart nereden alınır? Türkiye Kart ücreti ne kadar? PTT Türkiye Kart ile aylık yapılıyor mu?
3600 ek göstergede flaş gelişme: Anlaşma sağlandı
2 yaş sendromuyla nasıl başa çıkılır?
2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem
YouTube'a yeni özellik: Canlı yayınlar altyazılı izlenebilecek
Elon Musk tarih verdi! Avrupa’daki ilk fabrika üretime başlıyor
ABD’de İncil’den sonra en çok satılan kitap
Doğum kontrol hapı nasıl kullanılmalı?

TIMETURK / DÜNYA / Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yaptı

Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yaptı

Çeçenya’da üst düzey devlet kademelerine aile ve çevresini yerleştirmekle suçlanan Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramazan Kadirov, şimdi de 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova’yı Kültür Bakanı yaptı.

2 Saat Önce
2021-10-11 12:03:49
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yaptı

Tecrübe, yaş ve yönetimsel becerilerine bakmadan akrabalarını ve köylülerini üst kademelere atamayı sürdüren Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, şimdi de 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı, Çeçenistan Kültür Bakanı görevine getirdi.

Kadirov, geçen sene Kadirova'yı Kültür Bakan yardımcısı olarak atamıştı.

Çeçenistan Parlamento Başkanı Magomed Daudov, Kadirova'nın görevlerini sorumlulukla yerine getirdiğini, kütüphanelerin, kültür evlerinin ve tiyatroların gelişimine Büyük katkı sağladığını belirtti.

Daudov, Ayşat Kadirova'nın bakan yardımcısı olarak göstediği üstün başarılarından dolayı bakanlık görevine yükseldiğini söyledi.

Kadirova, bakanlıktaki görevinden önce annesi ile birlikte modacı olarak tasarladığı İslami giysileriyle defileler düzenliyordu.

Kadirova ailesinin İslami giyim esasında hazırladıkları koleksiyon Moskova'da "Mercedes-Benz Fashion Week Russia (Rusya Mıda Haftası)”nda da defile ile sergilenmişti. Kadirova, Çeçenistan'da ekonomi eğitimi gördü.

Temmuz 2020'de ABD Dışişleri Bakanlığı, Çeçenya'daki işkence, yargısız infaz ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Ramzan Kadirov ve aralarında Ayşat Kadirov'un bulunduğu ailesini kara listeye almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş