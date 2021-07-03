Kadın askerlere topuklu ayakkabılarla talim yaptırılmasına tepki

Ukrayna'da kadın askerlerin bir geçit töreni için hazırlık yaparken askeri üniformalı ancak 'yüksek topuklu ayakkabılarla' yürümesi ülkede tepkiye neden oldu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, askeri lisede okuyan genç kadın askerlerin kamuflajlı ve topuklu ayakkabı giydikleri fotoğrafları internet sitesinden paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün ilk kez topuklu ayakkabılarla talim yaptık. Asker botlarıyla yürümekten daha zor ancak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." mesajı iletildi.

Gelişmeler sonrası Ukrayna parlamentosunda bazı milletvekilleri olaya tepki gösterdi. Meclis sözcüsü Olena Kondratiouk, söz konusu fotoğrafların ellerinde silahlarla Ukrayna'nın güvenliği için görev yapan kadın askerleri "küçük düşürdüğünü" belirterek, eylemin özür gerektirdiğini söyledi.

Milletvekili Inna Souvsoun ise uygulamanın "aptalca bir fikir" olduğunu ifade etti ve kadınlara "güzel oyuncak bebekler" tarzı bir kalıplaşmış fikirlerle yaklaşılamayacağını savundu.

24 Ağustos'ta 30'uncu bağımsızlık günü için

hazırlıklar devam ediyor

Ukrayna Ordusu'nda 4 bin 100'ü üst rütbeli olmak üzere toplamda 30 bini aşkın kadın asker görev yapıyor. 2014 yılında Kırım Yarımadası'nın Rusya tarafından ilhakı sonrası ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesinde, ayrılıkçı Rus milislere karşı 13 bin 500 Ukraynalı kadın asker görev yaptı.

Ukrayna, 24 Ağustos tarihinde Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığının 30'uncu yılını kutlayacak. Ukrayna Savunma Bakanlığı söz konusu tarihte görkemli bir geçit töreni yapmayı planlıyor.

Sene başında Ukraynalı kadın askerler yapılan bir röportajda, orduda cinsiyet ayrımcılığı, kadın düşmanlığı ve cinsel taciz gibi olaylar ve geleneksel düşünce yapısı sebebiyle mesleklerini icra etmenin zorluklarından bahsetmişti.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.