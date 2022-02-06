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''Kaddafi ölmedi, hala direnişe önderlik ediyor''

Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin eski muhafızı, Muammer Kaddafi'nin ölmediğini ve direnişe liderlik ettiğini iddia etti.

4 Saat Önce
2022-02-06 07:10:53
''Kaddafi ölmedi, hala direnişe önderlik ediyor''

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eski kadın muhafizı Aisha al-Fitouri, Russia Today'in (RT) Arapça edisyonunda yayınlanan "Documentary Words" adlı programda ilginç iddialarda bulundu.

20 Ekim 2011'de Sirte'de öldürülen Kaddafi'nin, o gün Sirte'ye girmediğini, kente girenin ise, O'na (Kaddafi) benzeyen Hamid Ebu Minyar Kaddafi adlı başka birinin olduğunu iddia etti.

DNA TESTLERİNİN SONUÇLARINI REDDETİ

İddialarına devam eden Kaddafi'nin eski muhafızı, devrik liderin o gün Beni Velid'e girdiğini daha sonra da oradan ayrıldığını belirtti.

Sunucunuun "DNA testi yapıldı ve O'nun Kaddafi olduğu kanıtlandı" sözlerine cevap veren al-Fitouri, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılmış olan tüm DNA analizlerini reddetti:

"Bu doğru değil! Peki Birleşmiş Milletler bugüne kadar neden bu konuda bir karar çıkarmadı ve ceset neden teslim edilmedi?"

Aisha al-Fitouri, Muammer Kaddafi'nin ölmediğini, direnişe halen daha önderlik ettiğini öne sürdü. .

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