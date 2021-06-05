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Kaddafi'nin uçağı İstanbul'da

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE tescilli Libya devlet uçağı, dün akşam İstanbul'a geldi.

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05.06.2021 18:58:47
Kaddafi'nin uçağı İstanbul'da

2014'ten beri bulunduğu Fransa'nın güneyindeki Perpignan Havalimanı'ndan havalanan uçak, saat 21.16'da Atatürk Havalimanı'na indi. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra uçağın kamu hizmetinde kullanılmak üzere Libya'ya gönderileceği öğrenildi.

Ülkesindeki ayaklanmalar sırasında 20 Ekim 2011'de öldürülen Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti.

Normal bir yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında yeniden Libya'ya geri gönderilen uçak Libya'da istikrarın bir türlü sağlanamaması nedeniyle tekrar Fransa'ya gönderilmiş ve 2014'ten beride ülkenin güneyindeki Perpignan Havalimanı'nda tutuluyordu.

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BAKIM SONRASI LİBYA'YA GÖNDERİLECEK

Libya devletine ait uçak, bakım ve onarım işleri için dün Fransa'dan İstanbul'a geldi. Saat 21.16 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçak, apronda park halinde görüntülendi. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra uçağın kamu hizmetinde kullanılmak üzere Libya'ya gönderileceği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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