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Kaçak 154 kediye ötanazi kararı tepkiye neden oldu, başbakan açıklama yapmak zorunda kaldı
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Kaçak 154 kediye ötanazi kararı tepkiye neden oldu, başbakan açıklama yapmak zorunda kaldı

Tayvan'da kaçakçıların ülkeye sokmaya çalıştığı 154 kediye ötanazi kararı tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada halkın öfkesi ve eleştiriler Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen'i basın açıklaması yapmak zorunda bıraktı.

28 Dakika Önce
2021-08-23 10:26:10
Kaçak 154 kediye ötanazi kararı tepkiye neden oldu, başbakan açıklama yapmak zorunda kaldı

Tayvan'da kaçakçıların ülkeye sokmaya çalıştığı 154 kediye ötanazi kararı tepkiyle karşılandı. Hayvanseverler yasaların değiştirilmesi ve hayvanlara yönelik suçlarda cezaların artırılması çağrısı yaptı.

Tayvanlı yetkililer, Çin'den ülkeye giren bir balıkçı teknesine Covid-19 taraması yaptıktan sonra teknede 62 kafesin içinde gizlenmiş Mavi Rus Kedisi, Ragdoll, Exotic Shorthair, British Shorthaire ırkları da dahil olmak üzere 154 kedi ele geçirdi.

Euronews'in haberine göre, teknede bulunan yaklaşık 350 bin dolar değerindeki kediler tekneden indirildi ve yetkililer tarafından biyogüvenlik riski nedeniyle ötanazi yani kedilerin uyutulması kararı verildi.

Tayvanlı hayvan hakları savunucusu örgütler ve halk ötanazi kararına yoğun tepki göstererek hükümete hayvanlara yönelik yasaların değiştirilmesi çağrısında bulundu.

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Sosyal medyada halkın öfkesi ve eleştiriler Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen'i basın açıklaması yapmak zorunda bıraktı.

Kendisi de 2 kedi sahibi olan Ing-wen, olayın kendisini üzüntüye boğduğunu söyledi ancak kedilerin ölümü için kaçakçıları suçladı.

Kaçak olarak getirilen hayvanların sağlık riski taşıdığının anlaşılması gerektiğini savunan Tayvan Başkanı, yasaların daha insancıl bir şekilde değişmesi gerektiğini kabul etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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