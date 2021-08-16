Kabil Havalimanı’nda can pazarı

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından kitleler halinde kaçışlar başladı. Dün gece saatlerinden bu yana birçok ülke tarafından tahliye operasyonları yürütülüyor. Uçaklarla tahliyelerde can pazarı yaşanıyor. Öte yandan ABD askerlerinin Kabil'de kalabalığa ateş açması üzerine en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülürken, havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise adeta izdiham yaşandığı ortaya çıktı.

Havaalanında yaşanan kaos anlarına ait görüntüleri kaydeden görgü tanığı, havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti.

İnsanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ifade eden görgü tanığı, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtti.

Uçağa tutunan Afganlar havadan aşağı düştü!

Öte yandan Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Afganlar havalimanına akın ederken Asvaka News'in paylaştığı bir videoda 2 Afgan'ın uçaktan aşağıya düştüğü görülüyor.

Uçak takımlarına tutunarak kurtulmaya çalışan 2 Afgan, evlerin üzerine düştü.

ABD askerleri Kabil Havalimanı'nda ateş açtı: 5 ölü

Bu arada ABD askerleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de ateş açtı. Al Jazeera muhabiri Ali Hashem Twitter hesabından, Kabil Havalimanı'nda ateş açılan kalabalığın görüntülerini paylaştı. Açılan ateşte 5 Afganlı'nın öldüğü bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.