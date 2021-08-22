Kabil Havalimanı’nda 7 kişi ölümden kaçarken ölüme yakalandı
İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanı yakınlarında bulunan kalabalıkta 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
2021-08-22 11:24:35
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı'na yöneldi.
İngiltere Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, havalimanı yakınlarındaki kalabalıkta 7 Afgan sivil hayatını kaybetti.
Söz konusu kişilerin aileleriyle birlikte olduğu belirtildi.
Bakanlık, sahadaki koşulların "son derece zorlu" olduğunu bildirdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
SON VİDEOLAR
YORUMLAR (0)