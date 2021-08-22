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TIMETURK / DÜNYA / Kabil Havalimanı’nda 7 kişi ölümden kaçarken ölüme yakalandı

Kabil Havalimanı’nda 7 kişi ölümden kaçarken ölüme yakalandı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanı yakınlarında bulunan kalabalıkta 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

18 Dakika Önce
2021-08-22 11:24:35
Kabil Havalimanı’nda 7 kişi ölümden kaçarken ölüme yakalandı

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı'na yöneldi.

İngiltere Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, havalimanı yakınlarındaki kalabalıkta 7 Afgan sivil hayatını kaybetti.

Söz konusu kişilerin aileleriyle birlikte olduğu belirtildi.

Bakanlık, sahadaki koşulların "son derece zorlu" olduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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