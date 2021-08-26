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TIMETURK / DÜNYA / Kabil havaalanı bölgesinde patlama

Kabil havaalanı bölgesinde patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliğinde herhangi bir zayiat bulunmadığını bildirdi.

46 Dakika Önce
2021-08-26 17:51:04
Kabil havaalanı bölgesinde patlama

AA muhabiri, Kabil Havaalanı bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havaalanı'nın dışında bir patlama olduğunu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini belirten Kirby, detayları "ellerinden geldiğince" aktaracaklarını kaydetti.

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde patlamada en az 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı: Birliğimizde herhangi bir zayiat yok

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından açıklama

İngiltere Savunma Bakanlığı da patlamaya ilişkin, "Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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