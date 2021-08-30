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TIMETURK / DÜNYA / Kabil’e yeni bir roket saldırısı!

Kabil’e yeni bir roket saldırısı!

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir mahalleye 5 roket düştüğü bildirildi.

1 Saat Önce
2021-08-30 10:44:27
Kabil’e yeni bir roket saldırısı!

Afgan medyası, bir araçtan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na doğru 5 roket atışı yapıldığını duyurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, atılan roketler başkentin Salim Karwan Mahallesi'ne isabet etti.

Büyük patlama seslerinin ardından çok sayıda silah sesinin duyulduğunu ifade eden görgü tanıkları, insanların kaçıştığını söyledi.

Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmazken, yaralı ya da ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kabil'de dün de havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine roket atılmıştı. BBC'ye göre, meydana gelen patlamada aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe günü iki ayrı saldırı daha düzenlenmişti. Bu terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. Aynı gün, ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu havalimanı yakınlarında mühimmat imha etmiş ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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