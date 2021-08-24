''Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı'' iddiası

Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağının kaçırıldığı iddia edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, “Geçen hafta Salı günü uçağımız bizden çalındı. Ukraynalıları getirmek yerine içinde kimliği bilinmeyen kişilerden oluşan bir grupla İran'a uçtu” ifadelerini kullandı.

Yenin'e göre, Kiev'in insanların tahliyesine yönelik gerçekleştirdiği üç girişim de başarısız oldu, zira olası yolcular havalimanına ulaşamadı.

Yenin, kaçırıldığını belirttiği uçağın geri alınıp alınamadığına ilişkin bir bilgi vermedi.

Strana.ua sitesi de kaynaklara dayandırdığı haberinde aslında bu uçakla İran'a yerel iş insanları ve ailelerinin götürüldüğünü, bu kişilerin para ödediği bilgisini aktardı. Siteye konuşan havacılık çevrelerinden kaynaklar bu bilgiyi doğrulayarak, uçakta zengin kişilerin bulunduğunu, döviz, altın ve değerli taşlarla ödeme yaptıklarını, ortada bir uçak kaçırma durumu olmadığını iddia etti. Ayrıca tahliye görevinde yer alan kişilerin durumu bir işe çevirdiği, ödemelerin kayıt dışı olarak gerçekleştiği ileri sürüldü.

RBK-Ukrayna ajansının aktardığına göre Nikolenko, “Kabil'de veya başka bir yerde kaçırılan bir Ukrayna uçağı yok. Bazı basın kuruluşlarında yayılan ve bir uçağın kaçırıldığı bilgisi gerçekle bağdaşmıyor” dedi.

Ukrayna'nın vatandaşlarını tahliye etmek için tahsis ettiği tüm uçakların güvenli bir şekilde döndüğünü, düzenlenen üç seferle 256 kişinin yurda getirildiğini söyledi.

Nikolenko, Yenin'in genel olarak tahliye işlemleri için diplomatların ne kadar büyük zorluklarla karşılaştığını anlatmak istediğini belirtti.

Nikolenko, “Havalimanının yakınlarında kaosa yakın bir durum olduğu anlaşılmalı. Birçok insan ülkeden ayrılmak için bir fırsat yakalamaya çalışıyor. Gerekli kişilerin gerekli uçağa binmeleri ve ardından güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak lazımdı. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Ukraynalılarla temas halinde ve tahliyeleri için olası güvenli yollar üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.