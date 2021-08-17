Kabil'den kaçış sürüyor

Taliban’ın şehre girmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’den kaçışlar sürüyor. Dün insanların kalkış yapan uçaklara asılması ve bazılarının düşerek ölmesine dair görüntülerin dünya medyasına yansımasıın ardından bugün, uçakların piste giden alandaki yolları ve pistlerden, insanlar askerler tarafından uzaklaştırıldı.

Taliban'ın şehre girmesinin ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'den kaçışlar sürüyor. Dün insanların kalkış yapan uçaklara asılması ve bazılarının düşerek ölmesine dair görüntülerin dünya medyasına yansımasıın ardından bugün, uçakların piste giden alandaki yolları ve pistlerden, insanlar askerler tarafından uzaklaştırıldı.

Görgü tanıkları da havalimanında dünkü kalabalık ve karmaşanın olmadığını insan sayısının azalmış olduğunu söylüyorlar. Ancak yine de limanda düzenin sağlanması için ABD askerlerinin zaman zaman havaya ateş açtıkları haber veriliyor. Dün açılan uyarı ateşlerinde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. AP haber ajansıysa ölenlerin sayısının 7 kişi olduğunu duyurdu. ABD'li bir yetkili havalimanında vurulan iki kişinin askerlere yaklaşan silahlı olduklarını söyledi.

Afganistan Sivil Havacılık Kurumu, havalimanının sivil uçuşlarda kullanılan kısmının şu aşamada kullanıma kapatıldığını duyurdu. Aralarında United Havayolları, British Airways, Virgin Atlantic ve Lufthansa'nın da bulunduğu havayolu şirketleri ayrıca uçuşlarda Afganistan hava sahasını kullanmadıklarını açıklarken Pakistan Uluslararası Havayolları ve Emirates Havayolları, Kabil uçuşlarını durdurdu.

Havalimanı'nın askeri kısmında yabancı ülkelerin diplomatları ve elçilik çalışanları da tahliye olmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

İtalya, Suudi Arabistan, Fransa, Yeni Zelanda, İsveç, Avustralya ve Çekya dün yapılan uçuşlarla elçilik çalışanlarını Afganistan'dan tahliye eden ülkeler oldu.

Pakistan Büyükelçisi de kendilerinin Afganistan'daki uluslaarası kurum çalışanlarının tahliyesine yardım için uçuşlar düzenlediklerini söyledi. Büyükelçi, Afganistan'daki Dünya Bankası çalışanları ve Danimarka Büyükelçiliği çalışanlarının da bu uçuşlarla İslamabad'a götürüldüklerini belirtti.

Öte yandan şehir içerisinde güvenlik sağlamakla görevli Taliban güçlerinin devriye gezdikleri belirtiliyor.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Taliban yöneticilerinden Molla Abdul Gani Baradar, bir video mesajı yayınlayarak örgütün kazandığı başarıyı tebrik etti.

Baradar mesajında “Hayatlarınızın ve günlük yaşamlarınızdaki her konuda artık bizler sorumluyuz, bizlere bu zaferi veren yüce Allah'ın verdiği güçle hayatlarınızı daha iyi hale getirmek için her türlü imkanı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Taliban yönetiminin süratle Kabil'e bir vali atadığı ve şehirde güvenli sağlamak için çeşitli noktalara Taliban güçlerinin konuşlandırıldığı ifade ediliyor.

Taliban heyetlerinin de şehirde aralarında hastanelerinde bulunduğu devlet dairelerini tek tek ziyaret etmeye ve bilgiler almaya devam ettikleri belirtiliyor. Bu ziyaretlerde heyetlerin kadın çalışanlar dahil olmak üzere herkese görevlerine devam etmesini söylediklerine dikkat çekiliyor.

Doha'daki görüşmeleri yürüten delegasyon üyelerinden Taliban'ın üst düzey isimlerinden Emir Han Muttaki'nin de Kabil'e döndüğü vee ski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'la biraraya geldiği açıklandı.

İsmi açıklanmayan ve Amerika'nın Sesi'ne bilgi veren bir Taliban yetkilisi, görüşmede yönetim ve güvenlik konularının masaya yatırıldığını söyledi

Hamid Karzai de yaptığı açıklamada, Taliban heyetiyle görüşmeler yaptıklarını doğruladı. Abdullah Abdullah da Facebook sayfasından paylaştığı mesajında, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve her iki tarafın da olumlu bir işbirliği yaptığını ifade etti.

Kaynak: VOA Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.