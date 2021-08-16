Kabil'deki Türkler yurda dönüyor

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY uçağı da yolcularını alıp ülkeden ayrıldı.