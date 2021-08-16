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TIMETURK / DÜNYA / Kabil'deki Türkler yurda dönüyor

Kabil'deki Türkler yurda dönüyor

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY uçağı da yolcularını alıp ülkeden ayrıldı.

2 Saat Önce
2021-08-16 13:15:23
Kabil'deki Türkler yurda dönüyor

THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçak havalandı.

300'den fazla Türkütaşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Kızılay ve diğer kuruluşların personelini taşıyan THY uçağının Kabil'den havalandığını duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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