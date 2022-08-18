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Kabil'deki bombalı saldırının bilançosu ağır! 21 ölü, 33 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün camiye düzenlenen bombalı saldırıda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı açıklandı.

2 Saat Önce
2022-08-18 12:18:52
Kabil'deki bombalı saldırının bilançosu ağır! 21 ölü, 33 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir camide dün akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlenmişti.

Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran bugün yaptığı açıklamada, "Dün akşam Kabil'in 17. bölgesinde bir camide meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı" dedi.

Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada yaralılar arasında 5 çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suçlular yakında yakalanıp cezalandırılacaktır" dedi. .

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