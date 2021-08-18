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Kabil'deki 200’ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu
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TIMETURK / DÜNYA / Kabil'deki 200’ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

Kabil'deki 200’ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

Afganistan'da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı, 'uçan kale' olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.

2 Saat Önce
2021-08-18 18:34:06
Kabil'deki 200’ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağı Kabil'den havalandı.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları, yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu AA muhabirine anlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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