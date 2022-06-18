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Kabil'de Sikh tapınağına saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Sikh tapınağına saldırı düzenlendi. Saldırı anında içinde 30 kişi olan tapınakta ibadet için gelen bir kişinin, bir Taliban militanının ve kimliği belirlenemeyen saldırganların öldüğü belirtildi.

2 Saat Önce
2022-06-18 13:09:11
Kabil'de Sikh tapınağına saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ülkenin kontrolünü elinde bulunduran Taliban'ın sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada saldırganların patlayıcı yüklü bir arabayla tapınağın olduğu bölgeye girmeye çalıştığını; ancak patlayıcıların hedeflerine ulaşamadan tetiklendiğini ifade etti.

Televizyonlarda yayınlanan görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

Yerel yetkili Gornam Singh, saldırıdan sonra Taliban'ın Sikhlerin tapınağa girmesine izin vermediğini söyledi.

BBC muhabiri Secunder Kermani, hastane dışında saldırıya uğrayanların yakınlarıyla konuşmaya çalıştığını ancak Taliban yetkililerinin kendisini durdurup aldığı kaydı sildirmeye çalıştığını ifade etti.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkede IŞİD saldırılarında artış görüldü.

Saldırıya uğrayan yapı, Kabil'in son Sikh tapınağı. Ülkede 1970'li yıllarda yaklaşık 100 bin Sikh bulunurken toplum liderleri şimdi bu sayının 140'a düştüğüne inanıyor.

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