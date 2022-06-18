Kabil'de Sikh tapınağına saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Sikh tapınağına saldırı düzenlendi. Saldırı anında içinde 30 kişi olan tapınakta ibadet için gelen bir kişinin, bir Taliban militanının ve kimliği belirlenemeyen saldırganların öldüğü belirtildi.