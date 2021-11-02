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Kabil'de şiddetli patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

2 Saat Önce
2021-11-02 12:01:59
Kabil'de şiddetli patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi. Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi. Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.

Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi patlamanın hastane önünde sivilleri hedef aldığını sandıklarını söyledi.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından özellikle camileri hedef alan IŞİD 2017'de bu 400 yataklı hastaneye saldırmış, 30'dan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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