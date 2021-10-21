DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kaf suresi nedir (Diyanet)? Kaf suresinin Türkçe okunuşu
BM'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e 'Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim' çağrısı
Defne yaprağını mutfağınızdan eksik etmeyin!
Emekli sayısı İsrail'in nüfusundan fazla
28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe, Antwerp ile 2-2 berabere kaldı
Pakistan'dan Afganistan'a vize ve gümrük vergisi kolaylığı
Avrupa Parlamentosu, Tunus'ta gücün cumhurbaşkanında toplanmasından endişeli
Türkiye'de her üç kişiden biri obez
'Bitcoin ve Ethereum rekor kırdı'
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Barbados, ilk devlet başkanını seçerek resmen bağımsızlığını kazandı
Türkiye gıda israfında üçüncü
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı Exxen izleme ve üyelik linki

TIMETURK / DÜNYA / Kabil'de patlama nedeniyle elektrikler kesildi

Kabil'de patlama nedeniyle elektrikler kesildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlama nedeniyle Kabil ve çevresindeki kentlerde elektrik kesildi.

3 Saat Önce
2021-10-21 20:39:53
Kabil'de patlama nedeniyle elektrikler kesildi

Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı.

Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektriğin kesildiği ifade edilen açıklamada, bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağı bildirildi.

Kabil'de nasıl bir patlama yaşandığıyla ilgili ise bilgi verilmedi.

Kendi içinde çok az elektrik üreten Afganistan, en çok Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan elektrik satın alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş