Kabil'de kadınların parklara ve lunaparklara girmesi yasaklandı

Afganistan’da kontrolü elinde bulunduran geçiren Taliban, başkent Kabil'de kadınlarının parklara ve lunaparklarına girmesini yasakladı.

Ahlaksızlığın Önlenmesi ve Erdemin Teşviki Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Akif Sadık Muhacir, konuya ilişkin AFP'ye açıklamada bulundu. "Son 15 aydır bunu düzenlemek için elimizden gelenin en iyisini yaptık” diyen Muhacir, “Ama yine de, bazı yerlerde - aslında, birçok yerde demeliyiz - kurallar ihlal edildi" ifadelerini kullandı.

Muhacir, "Kadın ve erkek bir arada görüldü, tesettür giymeyenler oldu, bu yüzden şimdilik bu kararı aldık" dedi.