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TIMETURK / DÜNYA / Kabil'de kadınlardan Taliban'a destek

Kabil'de kadınlardan Taliban'a destek

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar, Taliban'a destek etkinliği düzenledi. Kadınlar, 'Afganistan’dan ayrılan kadınlar bizi temsil etmiyor' ve 'Taliban düzenini destekliyoruz' sloganları attı.

1 Saat Önce
2021-09-11 13:26:09
Kabil'de kadınlardan Taliban'a destek

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar, Taliban'a destek etkinliği düzenledi.

Kabil'in Afşar Bölgesindeki Kabil Eğitim Üniversitesi'nin konferans salonunda gerçekleşen Taliban'a destek programında kadın öğrenci temsilcileri, Farsça, Arapça ve İngilizce konuşma yaptı.

Temsilciler, konuşmalarda, İslami kurallar çerçevesinde kadınların eğitim ve çalışma haklarının savunulacağını söyledi.

Konuşmalarda, İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden hikayeler anlatılarak, İslami yaşam ve başörtüsünün önemine değinildi.

Program sürecinde onlarca kadın, Taliban ve Afganistan lehine sloganlar attı.

Kadınlar, program sonrası geniş güvenlik önlemleri eşliğinde üniversite önündeki ana caddede yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde pankartlar taşıyan kadın göstericiler, "Afganistan'dan ayrılan kadınlar bizi temsil etmiyor" ve "Taliban düzenini destekliyoruz." sloganları attı.

Öte yandan dün Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'a, ülke genelinde barışçıl protestolara katılanlara ve gazetecilere karşı "güç kullanımını ve keyfi gözaltına almaları" derhal durdurması çağrısında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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