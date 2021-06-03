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Kabil'de ikinci bombalı saldırı: 4 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gün içinde düzenlenen ikinci bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

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03.06.2021 20:14:56
Kabil'de ikinci bombalı saldırı: 4 kişi öldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pul-i Suhta bölgesinde sivilleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade eden Faramarz, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bugün öğle saatlerinde de Kabil'in Çar Kale bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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