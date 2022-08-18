Kabil'de camiye bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Hayırhane semtinde, bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi öldü.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, Hayırhane semtinin Ser-i Kotal mahallesinde bulunan Sadıkiye Camisi'nde akşam namazı sırasında şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini dile getirdi.

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu aktaran Zadran, kayıplara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Zadran, olay yerine çok sayıda güvenlik ve ilk yardım ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Görgü tanıkları ve yerel medya ise onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını aktardı.

AP ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, aralarında önde gelen din adamı Molla Emir Muhammed Kabuli'nin de bulunduğu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca AP, saldırının bir intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis çok sayıda can kaybı olduğunu söyledi ancak kaç kişi olduğuna dair bilgi vermedi.

Bir Taliban istihbarat yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, 35 kadar kişinin yaralanmış ya da ölmüş olabileceğini ve sayının daha da artabileceğini dile getirdi.

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden olan Emergency Hastanesi, kurumsal Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5'i çocuk 27 hastanın tedavi altına alındığını duyurdu.

Katar merkezli Al Jazeera, olayda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kayıplara ilişkin bilgi vermezken olayı kınadı.

Mücahid, faillerin en kısa süre içerisinde bulunacağını iddia etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Afganistan'da son dönemlerde gerçekleştirilen benzer saldırıları, IŞİD'le bağlantılı IŞİD-Horasan isimli örgüt üstleniyor.

TALİBAN: MEVLEVİ MEHDİ MÜCAHİD ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Taliban, gün içerisinde yaptığı açıklamada, geçen yıl örgütle yollarını ayırarak silahlı mücadeleye giren Mevlevi Mehdi Mücahid'in yakalanarak öldürüldüğünü duyurdu.

Mücahid, kuzeydeki Ser-i-Pul vilayetinin Balhab bölgesinde eski bir Taliban komutanı ve Taliban saflarındaki azınlık Şii Hazara topluluğunun tek üyesiydi.

Mücahit, örgüt liderlerinin aldığı kararlara karşı çıktıktan sonra geçtiğimiz yıl Taliban'a karşı cephe almıştı.

Hazara aktivistler ise sosyal medyada yazdıkları iletilerde, Mevlevi Mehdi'nin İran'a kaçtıktan sonra yakalandığı ve ardından İran makamlarınca Taliban'a teslim edildiğini ve Taliban'ın da infazı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Kaynak: Euronews