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Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu bölgede meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

2 Saat Önce
2022-08-05 20:07:25
Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağırlıklı Şiilerin oluşturduğu Sarkariz bölgesinde bir seyyar satıcı arabasına yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi.

Açıklamada, Şiilere ait İmam Bakir Camisi yakınlarında meydana gelen saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu bölgede, Şiiler bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor.

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