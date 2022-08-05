Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu bölgede meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
2022-08-05 20:07:25
Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağırlıklı Şiilerin oluşturduğu Sarkariz bölgesinde bir seyyar satıcı arabasına yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi.
Açıklamada, Şiilere ait İmam Bakir Camisi yakınlarında meydana gelen saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Söz konusu bölgede, Şiiler bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor.
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