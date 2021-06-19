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Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

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19.06.2021 19:28:56
Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Basir Mücahit, yaptığı açıklamada, Pagman ilçesinin Kale-i Abdul Ali bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Mücahit, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümeti, son 2 aydır bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Ülkede mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı. Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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