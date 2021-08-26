Kabil'de bir şiddetli patlama daha

Bugün iki patlamanın meydana geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir şiddetli patlama daha yaşandı. Önceki saldırılarda hayatını kaybeden ABD'li asker sayısının ise 10'a yükseldiği açıklandı.