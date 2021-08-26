Kabil'de bir şiddetli patlama daha
Bugün iki patlamanın meydana geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir şiddetli patlama daha yaşandı. Önceki saldırılarda hayatını kaybeden ABD'li asker sayısının ise 10'a yükseldiği açıklandı.
2021-08-26 21:31:57
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.
Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurmuştu.
Bir patlama daha
Akşam saatlerinde bölgede bir patlamanın daha meydana geldiği açıklandı.
Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.
Üçüncü patlamada ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
10 ABD askeri hayatını kaybetti
Öte yandan ABD medyası, Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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