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TIMETURK / DÜNYA / Kabil'de bir şiddetli patlama daha

Kabil'de bir şiddetli patlama daha

Bugün iki patlamanın meydana geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir şiddetli patlama daha yaşandı. Önceki saldırılarda hayatını kaybeden ABD'li asker sayısının ise 10'a yükseldiği açıklandı.

1 Saat Önce
2021-08-26 21:31:57
Kabil'de bir şiddetli patlama daha

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurmuştu.

Bir patlama daha

Akşam saatlerinde bölgede bir patlamanın daha meydana geldiği açıklandı.

Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

Üçüncü patlamada ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

10 ABD askeri hayatını kaybetti

Öte yandan ABD medyası, Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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