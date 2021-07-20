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TIMETURK / DÜNYA / Kabil’de bayram namazı sırasında saldırı:

Kabil’de bayram namazı sırasında saldırı:

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bayram namazı sırasında roketli saldırı düzenlendi. Roketlerin Başkanlık Sarayı yakınına düştüğü belirtildi.

58 Dakika Önce
2021-07-20 08:40:04
Kabil’de bayram namazı sırasında saldırı:

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Afganistan'ın başkenti Kabil, Kurban Bayramı'nın ilk gününe saldırı dehşetiyle uyandı. Bayram namazı için Başkanlık Sarayı'nın dışında bir araya gelen cemaatin olduğu bölümün yakınlarına roketli saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mirwais Stanekzai bölgeye üç roket düştüğünü açıklarken, ölü ya da yaralı bilgisi paylaşmadı. Saldırı gerçekleştirildiği sırada namazda Devlet Başkanı Eşref Gani'nin de olay yerinde olduğu belirtildi.

Patlama seslerinin ardından cemaat namaza devam ederken, yerel medyaya göre Gani bir de konuşma yaptı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hükümetle müzakere sürecine devam eden Taliban, önceki yılların aksine bu sene bayram sürecinde ateşkes ilan etmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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