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Justin Bieber yüz felci geçirdi

Şarkıcı Justin Bieber, bu haftaki konserlerini iptal ettikten sonra yüz felci geçirdiğini duyurdu.

4 Saat Önce
2022-06-11 09:14:52
Justin Bieber yüz felci geçirdi

28 yaşındaki Bieber, bir Instagram videosunda, durumun Ramsay Hunt sendromu teşhisinden kaynaklandığını söyledi.

Bieber "Gördüğünüz gibi bu göz kırpmıyor. Yüzümün bu tarafında gülümseyemiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam felç var. Kulaklarımdaki ve yüz sinirlerimdeki sinire saldıran ve yüzümün felç olmasına neden olan bu virüsten kaynaklanıyor" dedi.

Tıp uzmanlarına göre, Ramsay Hunt sendromu, bir zona salgınının birinin kulaklarının yakınındaki yüz sinirini etkilediği zaman ortaya çıkıyor.

Bu haftanın başlarında, Bieber'ın Şubat ayında başlayan dünya turundan, üç gösterinin erteleneceğini duyurdu. .

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