Jüpiter’in uydusunda yaşam izleri tespit edildi

Geçtiğimiz aylarda tekrar göreve başlayan Hubble Uzay Teleskobu, Jüpiter'in uydusu olan Europa'da su buharı tespit etti.

NASA, Jüpiter'in uydularından biri olan Europa ile ilgili yeni bir keşif ile gündeme geldi. Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemde Europa'da su buharı tespit edildi.

Jüpiter uydusu Europa'da hayat var mı?

Buzlu yüzeyinin altında yaşan için elverişli koşullar sunabilecek bir okyanus bulunan Europa uydusunun atmosferik yapısı inceleniyor.



Güneş'ten yaklaşık 1 milyar km uzaklıkta bulunan Europa'da ilk olarak 2013 yılında su buharı tespit edildi. Dünya'da bulunan gayzerlere benzerliğiyle dikkat çeken bölümler, su buharını 100 kilometre yükseliğe kadar yükseltebiliyor.

1999'dan 2015'e kadar uzanan Hubble gözlemlerinde Europa'nın daha geniş bir alanına benzer miktarlarda su buharı yayıldığı bilgiler arasında yer alıyor.

KTH Kraliyet Teknoloji, Uzay ve Plazma Fiziği Enstitüsü'nden Lorenz Roth tarafından, yakın zamanda Jüpiter'in uydusu Ganymede'nin atmosferinde su buharının keşfi yapıldı.

Bu tespit, NASA'nın Europa Clipper'ı ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Jüpiter Icy Moons Explorer (JUICE) görevi de dahil olmak üzere gelecekteki sondalar tarafından Europa'nın derinlemesine araştırılacağı açıklandı.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.