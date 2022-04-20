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Julian Assange için karar verildi!

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Julian Assange için karar verildi!

İngiltere mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Assange’ın 175 yıl hapisle yargılanabileceği belirtiliyor.

2 Saat Önce
2022-04-20 13:46:03
Julian Assange için karar verildi!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nden WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için karar çıktı.

AA'nın haberine göre mahkeme Assange'ın, ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Mahkemenin iadeye hükmetmesi ile bu karar, İçişleri Bakanı Priti Patel'e gidecek.

Patel'in de onay vermesi durumunda Assange'ın avukatlarının Yüksek Mahkemeye'ye itiraz etmesi bekleniyor.

‘SERBEST BIRAKIN' ÇAĞRISI

Duruşma devam ederken Assange'ın destekçileri mahkeme önünde gösteri düzenledi.

Burada bir konuşma yapan eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, mahkemeye Assange'ı serbest bırakması çağrısı yaptı.

175 YILLA YARGILANABİLİR

Nisan 2019'dan bu yana İngiltere'de tutuklu bulunan Avustralya doğumlu Assange'ın 175 yıl hapisle yargılanabileceği belirtiliyor.

CASUSLUKLA SUÇLANIYOR

Özellikle Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan'daki “savaş suçu” olabilecek eylemlerine ilişkin binlerce gizli belge yayınlamakla suçlanan Assange, Washington tarafından casuslukla suçlanıyor.

Julian Assange destekçileri ise davanın basın özgürlüğüne ciddi bir saldırı olduğunu belirtiyor. .

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