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Johnson: Ukrayna'daki saldırı sahte bir bayrak operasyonu

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da bir anaokuluna yapılan saldırının 'Ukraynalıları itibarsızlaştırmak için tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonu' olduğunu söyledi.

9 Dakika Önce
2022-02-17 21:20:41
Johnson: Ukrayna'daki saldırı sahte bir bayrak operasyonu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir askeri üsse yaptığı ziyarette, Ukrayna'daki gelişmelere değindi.

"Sahte bayrak operasyonu kapsamında bombalandı"

Johnson, "Keşke herkese bu konuda daha iyi haberler verebilseydim ancak size şunu söylemeliyim, tablo çok acımasız olmaya devam ediyor" dedi.

Anaokuluna yönelik saldırıya işaret eden Johnson, "Bugün, eminim zaten anlamışsınızdır, bir anaokulu, Ukraynalıları itibarsızlaştırmak ve bir Rus eylemi için sahte provokasyon oluşturmak için tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonu kapsamında bombalandı" diye konuştu.

"Bu tarz olayların yaşanmasından korkuyoruz"

İngiltere Başbakanı, gelecek birkaç gün bunun gibi daha çok olayın yaşanmasından çok korktuklarını da kaydetti.

Ukrayna ordusu sabah saatlerinde, ülkedeki Rus destekli güçlerin Luhansk bölgesindeki bir köye top atışı yaptığı ve saldırıda bir anaokulunun vurulduğu açıklanmıştı.

Rus askerleri ve gemileri endişeye neden oluyor

Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve işgal altındaki Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

NATO ülkeleri Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ediyor, ittifak ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini söylüyor. .

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