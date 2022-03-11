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Johnson: Putin yanlış hesap yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’daki durumun ne kadar süreceğinin Rusya Devlet Başkanı Putin’e bağlı olduğunu belirterek, Putin’in şiddeti durdurması ve barışçıl bir müzakerenin başlamasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

3 Saat Önce
2022-03-11 07:01:32
Johnson: Putin yanlış hesap yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığının hatırlatılarak, Batı'nın sivillerin ölümünün önüne geçilmesi için ne zaman müdahil olacağı sorusuna Johnson, "Mariupol'da olanlar, Putin'in tüm medeni davranış normlarını reddetmeye hazır olduğunu ve Rusların ne tür bir alaycılık içinde olduğunu gösteriyor" yanıtını verdi.

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Johnson, İngiltere'nin şu anda ekonomik yaptırımlarla Putin rejimi ve etrafındakiler üzerindeki var olan baskıyı arttırdığını vurguladı.

''Korkarım bu alaycı, barbar bir hükümet"

Başbakan Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanabileceği haberlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu onların oyun kitabından çıktı. Rakipleri veya Amerikalılar tarafından depolanmış kimyasal silahlar olduğunu söylemeye başlıyorlar. Korkarım ki, kendileri kimyasal silahları yerleştirdiklerinde, bir tür sahte hikayeye sahipler, yapmaya hazırlar. Suriye'de gördünüz. İngiltere'de bile gördünüz. Sadece, zaten yaptıkları şeyin bu olduğuna işaret ediyorum. Korkarım bu alaycı, barbar bir hükümet."

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Öte yandan, Johnson, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin, bu durumun olmayacağını yineledi ve "Problem şu ki, açıkçası İngiltere'nin, NATO'nun Rusya'yla doğrudan çatışma içinde sayılacağı bir çizginin olmasıdır" dedi.

"Putin, şiddetti durdurmalı, barışçıl müzakerelerin başlamasına izin vermeli"

"Sizce bu çatışmada milyonlarca insan ölebilir mi?" soruna Johnson, "Putin'e bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu sadece ona bağlı ve herkes işlerin onun istediği gibi ilerlemediğini görüyor. En iyi bahsi, bence, şiddeti durdurmak ve barışçıl bir müzakerenin başlamasına izin vermektir" yanıtını verdi.

Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un "Ukrayna'daki savaş on yıllar sürebilir" açıklaması hatırlatılarak, buna katılıp katılmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bence bu yine Putin'e bağlı ama kesinlikle düşündüğüm şey, Ukraynalıların kendilerinin ve Ukrayna'da direnme iradesinin asla yok olmayacağı. Benim görüşüm, Vladimir Putin'in ya şimdi feci bir hata yaptığını kabul etmeyi ya da bir süre sonra feci bir hata yaptığını kabul etmeyi seçebileceği yönünde. Karşılaştığı iki seçenek arasındaki fark da bu. Felaket bir yanlış hesap yaptı ve geri çekilmesi gerekiyor. Ukrayna'da masum insanları öldürmeyi bırakması gerekiyor" .

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