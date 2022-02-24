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Johnson, NATO liderlerini 'acil' toplantıya çağırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından tüm NATO liderlerini acil toplantıya çağırdı.

2 Saat Önce
2022-02-24 13:07:13
Johnson, NATO liderlerini 'acil' toplantıya çağırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından düzenlenen Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu, kıtamız için bir felakettir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bu sabah ulusa hitap edeceğim. G7 liderleriyle de görüşeceğim ve tüm NATO liderlerini mümkün olan en kısa sürede acil toplantıya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, TSİ ile 20.00'de de parlamentoda konuşma yapması öngörülüyor. .

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