Johnson Kiev'de: Bence Ukraynalılar bir aslanın cesaretini gösterdi

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 'Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz.' dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Johnson ve Zelenskiy gazetecilere açıklamada bulundu.

Johnson, konuşmasında Ukrayna halkını "kahraman" olarak niteledi.

Rusya'nın savaş öncesi Kiev'in birkaç saat içinde düşeceğini düşündüğünü kaydeden Johnson, "Ne kadar da yanıldılar. Bence Ukraynalılar bir aslanın cesaretini gösterdi ve Vladimir o aslanın kükremesi de sen oldun. Yapabildikleriniz için teşekkür ederim, liderliğiniz olağanüstüydü." dedi.

"Geri çekilmesi taktiksel"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Buça ve İrpin gibi yerlerde yaptıklarının itibarını kalıcı olarak kirlettiğini ifade eden Johnson, "Bir yenilgiye uğradığı açık, ancak geri çekilmesi taktiksel ve şimdi Donbas'ta ve doğuda baskıyı yoğunlaştıracak." diye konuştu.

Johnson, bu nedenle Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz dostlarınız elimizden gelen desteği sunmaya devam ediyoruz. Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Sadece bankalardaki varlıkları dondurmak ve oligarklara yaptırım uygulamakla kalmayacağız, aynı zamanda Rus hidrokarbonlarının kullanımından da uzaklaşacağız."

Ukrayna'ya hem askeri hem de ekonomik destek vereceklerini vurgulayan İngiliz Başbakan, "Bu arada Ukrayna'nın başarılı olması, Ukrayna'nın kazanması ve Putin'in başarısız olmasını sağlamak için yapılacak çok şey var." dedi.

"Batılı demokratik ülkeler İngiltere'yi örnek almalı"

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Zelenskiy, "Londra'nın, Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz." dedi.

Zelenskiy, Rusya'yı barışa zorlamak için daha fazla baskı uygulanması gerektiğine inandığını belirterek, "Batılı demokratik ülkeler İngiltere'yi örnek almalı" diye konuştu.

Başbakan Johnson'u, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bilgilendirdiğini aktaran Zelenskiy, Johnson'a, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için aldığı etkili yaptırım önlemleri için teşekkür etti.

İki lider, Kiev'in sokaklarını gezdi

Görüşmenin ardından Zelensky ve Johnson, Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi, Bağımsızlık Meydanı ve 'Cennetteki Yüz Kahramanları' Sokağı'nda yürüyüş yaptı.

Sokaktan geçen Ukraynalı bir kadın, Johnson'a, Rus birlikleri tarafından tahrip edilen bir apartman dairesinde zarar görmediği için Ukrayna halkının istikrarının sembolü haline dönüşen seramik horozu hediye etti.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

Öncesinde ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Johnson'ın Kiev'de olduğu Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. AA .