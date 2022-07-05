DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2612 ₺

EURO

17,6473 ₺

ALTIN

977,51 ₺

BİST

2.385,76 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Johnson hükümetinde deprem! İki bakan istifa etti

Johnson hükümetinde deprem! İki bakan istifa etti

İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda istifa etti

16 Saat Önce
2022-07-05 21:08:42
Johnson hükümetinde deprem! İki bakan istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

thumbs_b_c_7c31a79119f61f032985a2d3b7db94de

Javid, Twitter'dan paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

İstifasını sunmak için Johnson'la görüştüğünü aktaran Javid, "Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

AA-26114462

"Halk, haklı olarak hükümetin düzgün şekilde yönetilmesini bekliyor"

Javid'in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Sunak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.

Sunak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum."

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher'a hükümette verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından geldi. Johnson, milletvekili Pincher'la ilgili tutumu nedeniyle baskı altındaydı. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş