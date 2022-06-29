Johnson'dan Putin'i kızdıracak açıklama! Putin kadın olsaydı...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya lideri Vladimir Putin'in 'kadın olması durumunda' Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini savundu.
2022-06-29 22:25:09
Alman ZDF kanalına konuşan Johnson, işgali "delice, maço bir hareket" olarak tanımladı.
Daha fazla kadının güç sahibi konumlara gelmesi gerektiğini söyleyen Johnson, işgalin "saldırgan erkekliğin mükemmel bir örneği" olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı, "Eğer Putin kadın olsaydı ki elbette değil, ama öyle olsaydı, gerçekten bu delice, maço savaşa kalkışmazdı" dedi.
Johnson, "Eğer saldırgan erkeklik için mükemmel bir örnek isterseniz, Ukrayna'da onun yaptığına bakın" şeklinde konuştu.
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